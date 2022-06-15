Житель Калужской области перевел телефонному мошеннику 1,5 миллиона рублей

Еще один житель нашего региона стал жертвой телефонного мошенника. В среду, 15 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчине из Обнинска позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что кто-то пытается украсть деньги обнинца. Для спасения всей суммы, нужно было перевести все на безопасный счет.

Только переведя 1,5 миллиона рублей, наш земляк понял, что стал жертвой преступника.

Возбуждено уголовное дело.

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