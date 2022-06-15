Главная Новости Криминал
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Житель Калужской области перевел телефонному мошеннику 1,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2022 16:40 0 112
Житель Калужской области перевел телефонному мошеннику 1,5 миллиона рублей

Еще один житель нашего региона стал жертвой телефонного мошенника. В среду, 15 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчине из Обнинска позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что кто-то пытается украсть деньги обнинца. Для спасения всей суммы, нужно было перевести все на безопасный счет.

Только переведя 1,5 миллиона рублей, наш земляк понял, что стал жертвой преступника.

Возбуждено уголовное дело.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2022 16:40 0 112
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Сколько делается кредитная карта
Аренда автокрана для строительных или монтажных работ
Уборка офисного помещения после ремонта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru