Житель Подмосковья угнал машину в Обнинске

В Обнинске задержан мужчина из Подмосковья, которого подозревают в угоне. В среду, 15 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады» не обнаружил свою машину на месте и обратился в полицию. Вскоре сотрудники ППС заметили этот автомобиль припаркованным на улице. В салоне находился предполагаемый виновник.

Ущерб оценивается в 190 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.