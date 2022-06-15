В Калужской области женщина выжила, получив 55 ударов ножом

В Обнинске 38-летнему иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на женщину, с которой он вместе жил. Сейчас завершилось расследование преступления, произошедшего в декабре 2020 года, сообщили в среду, 15 июня, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, виновник был пьян, 55 раз ударил свою сожительницу канцелярским ножом, надругался над нею и запер в квартире, чтобы пострадавшая не обратилась в полицию.

Спас женщину ее сын, который волновался, что мать не отвечает на звонки. Он выбил дверь в квартиру и отвез мать в больницу.

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