В Калуге кража велосипеда из подъезда попала на видео

Полиция задержала 40-летнего калужанина, которого подозревают в краже велосипедов из подъездов жилых домов. Во вторник, 14 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, этот человек по ночам заходил в подъезды, повреждал кусачками тросы и забирал велосипеды. Транспорт он потом продавал.

Одно из преступлений зафиксировала камера видеонаблюдения.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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