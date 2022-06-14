В Калужской области бизнесмен задержан за взятку полицейскому

В Обнинске 32-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы за взятку сотруднику полиции. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель передал полицейскому деньги, чтобы тот закрыл глаза на продажу контрафакта.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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