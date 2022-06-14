Жителя Калуги обманул 20-летний мошенник, притворившийся проституткой

В Калуге местный житель стал жертвой телефонного мошенника из Саратовской области. Во вторник, 14 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин пытался договориться о встрече с проституткой, позвонив по номеру из объявления. Женский голос ему рассказал о предоплате. Мужчина перевел нужную сумму, но потом уже мужской голос рассказал, что платеж не прошел и нужно повторить операцию. После второй пересылки денег телефон перестал отвечать.

Как позже выяснилось, и женским, и мужским голос говорил один и тот же 20-летний мужчина из Саратовской области. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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