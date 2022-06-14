В Калуге женщина продала машину, находившуюся в залоге

В Калуге 35-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. Во вторник, 14 июня, о возбуждении уголовного дела сообщили в региональном управлении МВД.

Как считает следствие, калужанка оформила займ под залог машины, перестала выплачивать деньги, а потом продала машину посреднику за 150 тысяч рублей. Тот в свою очередь перепродал автомобиль другому человеку, который и получил извещение, что на транспорт наложены ограничения.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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