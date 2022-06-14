В Калужской области вынесен приговор участникам массовой драки возле спорткомплекса

В Обнинске городской суд вынес приговор двоим 20-летним мужчинам, которые были участниками массовой драки возле спорткомплекса летом прошлого года. Во вторник, 14 июня, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

О драке они знали заранее. Одни из виновников ударил трех человек, другой – двух.

Молодых людей признали виновными в хулиганстве. Приговор в виде двух лет лишения свободы заменили принудительными работами на такой же период. 10% их зарплат будет удерживаться в пользу государства.

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