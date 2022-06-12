Житель Калужской области попался на незаконном лове рыбы

В воскресенье, 12 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о незаконной ловле рыбы.



Житель Спас-Деменска рыбачил на озере «Ангстрем», используя орудие массового истребления рыбы.



9 экземпляров, которые выловил мужчина, оценены в сумму более 5 000 рублей.



Сеть и лодка, используемые при лове, изъяты. Ведется расследование.

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