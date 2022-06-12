В Калужской области в ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства

В воскресенье, 12 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о результатах профилактического мероприятия по охране общественного порядка в Обнинске. Напоминаем, они проводятся регулярно на территории нашего региона.

В отдел для проверки по базам данных были доставлены 7 человек.

В результате были выявлены 6 фактов нарушения миграционного законодательства: 5 нарушений режима пребывания в РФ и 1 факт незаконной трудовой деятельности в РФ.

Профилактические мероприятия будут продолжены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.