В Калужской области женщина угрожала убийством мужу

В субботу, 11 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о расследовании уголовного дела об угрозе убийством.

В одной из квартир Обнинска между мужем и женой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина сжимала шею мужа руками, наносила удары кулаками по голове и телу и угрожала убить.

Все это происходило в присутствии малолетних детей.

Потерпевший обратился в дежурную часть полиции.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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