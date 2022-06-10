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В Калуге заключен под стражу чиновник, попавшийся на крупной взятке

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 10.06.2022 16:49 0 580
В Калуге заключен под стражу чиновник, попавшийся на крупной взятке

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 июня, рядом с Гостиными рядами в Калуге при получении взятки задержали директора муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности». Вечером в пятницу прокуратура Калужской области рассказала, что чиновник на время расследования заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, директор требовал от подрядной организации постепенно передать ему миллион рублей за согласование объема выполненных работ по контракту по ремонту фасадов жилых домов.

Представитель компании перевел 450 тысяч рублей, а 8 июня чиновник лично получал еще 150 тысяч. В этот момент его и поймали с поличным.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 10.06.2022 16:49 0 580
Тэги: криминал
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