Калужанин украл 26 миллионов рублей, которые взял в долг у знакомых

В Калуге суд в ближайшее время начнет рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своих знакомых на 26 миллионов рублей. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в течение семи лет, с 2012 по 2019, калужанин брал в долг у своих знакомых деньги на развитие бизнеса. В сумме накопилось 26 миллионов рублей. Мужчина обещал все вернуть с процентами, но так и не сделал этого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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