В Обнинске мужчина попался на фиктивной регистрации мигрантов

В Обнинске местного жителя подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний мужчина за деньги регистрировал мигрантов, но они в квартире не жили.

На данный момент известно об 11 случаях.

Ведется расследование уголовного дела.

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