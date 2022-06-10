В Обнинске мужчина попался на фиктивной регистрации мигрантов
В Обнинске местного жителя подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, 35-летний мужчина за деньги регистрировал мигрантов, но они в квартире не жили.
На данный момент известно об 11 случаях.
Ведется расследование уголовного дела.
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