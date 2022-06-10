В Калужской области 23-летнюю девушку задержали за кражу и угрозу убийством

В Козельском районе возбудили уголовные дела по двум статьям в отношении 23-летней девушки. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, она поссорилась с мужчиной и украла телефон, который у него из кармана. Позже она с помощью чужого смартфона перевела себе на банковский счет 9700 рублей.

Через несколько дней эта же девушка в пьяном виде в магазине просила продукты в долг. Когда продавец отказал, подозреваемая ножом угрожала ему и посетителям убийством.

Сейчас ведется расследование.

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