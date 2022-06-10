В Калужской области бывшего судебного пристава осудили за присвоение денег

В четверг, 9 июня, вынесен приговор бывшему судебному приставу из Бабынинского района. 36-летнюю женщину признали виновной в присвоении денег, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В 2018 и 2019 годах виновница присвоила 65 тысяч рублей, которые поступили на счет отделения.

На суде женщина признала вину, при этом заявив, что ранее ею были потрачены личные средства на материально-техническое обеспечение отделения приставов.

Бывшего судебного пристава приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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