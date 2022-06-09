В Калуге 36-летний мужчина ножом ударил знакомого за оскорбление
В Калуге конфликт между двумя знакомыми закончился возбуждением уголовного дела, сообщили в четверг, 9 июня, в управлении МВД по Калужской области.
Компания выпивала в кафе, а потом продолжила в квартире одного из мужчин.
Там 36-летний подозреваемый оскорбился на одну из фраз хозяина жилища, взял нож и ударил того в бок.
Пострадавшего удалось спасти, но травмы у него тяжелые.
Задержанному калужанину грозит до 10 лет колонии.
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