В Калуге 36-летний мужчина ножом ударил знакомого за оскорбление

В Калуге конфликт между двумя знакомыми закончился возбуждением уголовного дела, сообщили в четверг, 9 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Компания выпивала в кафе, а потом продолжила в квартире одного из мужчин.

Там 36-летний подозреваемый оскорбился на одну из фраз хозяина жилища, взял нож и ударил того в бок.

Пострадавшего удалось спасти, но травмы у него тяжелые.

Задержанному калужанину грозит до 10 лет колонии.

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