В центре Калуги чиновник задержан при получении крупной взятки

В среду, 8 июня, рядом с Гостиными рядами в Калуге при получении взятки задержан директор муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области. Опубликовано также оперативное видео.

По версии следствия, директор муниципального учреждения требовал от подрядной организации постепенно передать ему миллион рублей за согласование объема выполненных работ по контракту по ремонту фасадов жилых домов.

Ранее представитель компании уже перевел 450 тысяч рублей, а 8 июня директор лично получил 150 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Предполагаемому виновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.