Жительница Калуги потратила на несуществующий тепловизор 40 тысяч рублей

В Калуге возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробности в четверг, 9 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанка нашла объявление о продаже тепловизора и переслала продавцу деньги – 40 тысяч рублей. Товар он пообещал передать через знакомого. Но тепловизор женщина так и не получила.

Предполагаемого виновника нашли. Мужчине 35 лет, он из Московской области. Выяснилось, что никакого тепловизора у него на самом деле не было, а объявление он разместил из-за тяжелого финансового положения.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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