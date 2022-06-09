В Калужской области 36-летней женщине грозит год колонии за оскорбление полицейского

В Барятинском районе Калужской области местной жительнице грозит до года лишения свободы за оскорбление полицейского. В четверг, 9 июня, об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, 36-летняя женщина была пьяна и нецензурно выражалась в адрес участкового.

Дело уже направили в суд.

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