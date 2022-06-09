В Калужской области женщину обвинили в создании резиновой квартиры

Еще одну резиновую квартиру нашли в Калужской области. Ее создала женщина из Малоярославецкого района, сообщили в четверг, 9 июня, в региональном УМВД.

По версии следствия, калужанка зарегистрировала в своем доме восемь иностранцев, хотя на сами они там не жили.

В полиции считают, что женщина брала за это деньги. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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