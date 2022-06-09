В Калуге 33-летний мужчина убил отчима на улице Стекольной

В четверг, 9 июня, в Калуге убили человека в одной из квартир на улице Стекольной. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний мужчина семь раз ударил ножом своего 49-летнего отчима. От полученных травм тот скончался.

- В ходе первоначальных следственных действий было выяснено, что ранее между мужчинами регулярно происходили конфликты, в ходе которых подозреваемый применял к отчиму физическую силу, - прокомментировали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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