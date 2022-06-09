В Калуге 33-летний мужчина убил отчима на улице Стекольной
В четверг, 9 июня, в Калуге убили человека в одной из квартир на улице Стекольной. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
По предварительным данным, 33-летний мужчина семь раз ударил ножом своего 49-летнего отчима. От полученных травм тот скончался.
- В ходе первоначальных следственных действий было выяснено, что ранее между мужчинами регулярно происходили конфликты, в ходе которых подозреваемый применял к отчиму физическую силу, - прокомментировали в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.