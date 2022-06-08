В Калужской области бухгалтер районной администрации присвоила из бюджета больше 600 тысяч рублей

В Калужской области суд признал бывшего бухгалтера администрации Перемышльского района виновной в присвоении бюджетных денег. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в прошлом году 34-летняя женщина использовала электронные цифровые подписи глав администраций, на которые у нее были доверенности для начисления зарплаты. С августа по декабрь она перевела себе 619 тысяч рублей.

На суде женщина заявила, что решилась на преступление из-за финансовых трудностей. Большую часть денег она уже вернула.

Бывшего бухгалтера приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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