В Обнинске иностранец украл 120 тысяч рублей и проиграл их в мобильном приложении

В Обнинске 32-летнего мужчину из Беларуси признали виновным в краже. Суд приговорил иностранца к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщили в среду, 8 июня, в региональной прокуратуре.

Виновник жил у своего знакомого в Обнинске и, зная пароль от банковского приложения друга, перевел себе 120 тысяч рублей.

Деньги он вскоре проиграл в онлайн-казино в мобильном приложении на своем смартфоне.

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