В Калуге мужчине грозит 10 лет колонии за одну бутылку алкоголя

43-летнего мужчину в Калуге подозревают в разбое. В среду, 8 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он приехал в областной центр в гости к знакомой и пошел в магазин, чтобы украсть бутылку спиртного. Взяв со стеллажа алкоголь, он попытался выйти, но вора заметили продавцы. Они закрыли дверь и забрали товар. После этого преступник вновь взял бутылку и начал угрожать ножом. Продавец испугался и выпустил грабителя.

Но вскоре подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.