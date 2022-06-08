В Калужской области на 12 лет осужден мужчина, который до смерти избил свою жену

44-летнего жителя Малоярославца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство жены. В среду, 8 июня, о вынесении приговора сообщила прокуратура Калужской области.

Преступление произошло в апреле прошлого года. Мужчина был пьян и во время ссоры начал бить супругу.

Женщину успели довезти до больницы, но там она умерла от полученных травм.

- Свою вину в данном преступлении мужчина признал частично, указав, что телесные повреждения женщина причинила себе сама, - рассказали в прокуратуре.

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