В Калуге 37-летнюю женщину приговорили к 100 часам обязательных работ за пьяную езду

Районный суд в Калуге вынес приговор 37-летней женщине, которая дважды попалась пьяной за рулем. Ее приговорили к 100 часам обязательных работ, сообщили в среду, 8 июня, в прокуратуре Калужской области.

Первый раз виновница ехала нетрезвой в ноябре прошлого года. Тогда ее оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года.

Но в марте калужанка вновь попалась пьяной.

Теперь она не имеет права садиться за руль в течение трех лет.

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