В Калужской области 26-летняя женщина задержана за убийство мужа

В Кирове 26-летнюю женщину подозревают в убийстве мужа. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, во время ссоры она ножом ударила супруга в область груди. Пострадавший скончался на месте. После этого предполагаемая виновница сама позвонила в полицию.

Подозреваемая задержана. Двое детей, которые остались без родителей, сейчас живут с родственниками.

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