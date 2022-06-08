В Калуге две женщины перевели мошенникам 800 тысяч рублей

В Калуге еще две женщины стали жертвами телефонных мошенников. В среду, 8 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанкам звонили от имени сотрудников банка. Преступники убеждали женщин оформить кредиты и перевести деньги на якобы безопасный счет. А потом переставали выходить на связь.

В общей сложности две жительницы Калуги потеряли 800 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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