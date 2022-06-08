В Калуге задержали мужчину, который на улице ограбил пенсионерку

В Калуге пенсионерка едва не лишилась своего кошелька, который выпал из сумки рядом с рынком. О грабеже в среду, 8 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, у пожилой женщины упала сумка, из которой на тротуар высыпались вещи. В этот момент мужчина подошел, схватил кошелек и убежал.

Его задержали очевидец происшествия и приехавший на место участковый.

Предполагаемому виновнику 42 года. Ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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