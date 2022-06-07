Жительница Калуги оформила кредит и перевела мошенникам 800 тысяч рублей

В Калуге еще одна женщина стала жертвой телефонных мошенников. Во вторник, 7 июня, об этом рассказали в региональном УМВД.

Калужанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он рассказал женщине, что якобы мошенники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы защитится от этого, мужчина предложил опередить преступников и самой взять кредит, а потом перевести деньги на безопасный счет.

Позже женщине позвонил человек, который представился полицейским. Он подтвердил историю о мошенниках и сказал, что калужанка никому не должна ничего рассказывать, иначе может сама оказаться за решеткой.

Доверчивая жительница Калуги в итоге взяла кредит и перевела злоумышленникам 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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