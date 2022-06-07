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В Калужской области пьяный мужчина с ножом набросился на знакомого

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 07.06.2022 15:54 0 372
В Калужской области пьяный мужчина с ножом набросился на знакомого

В Людиновском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Во вторник, 7 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, жертва и преступник выпивали в разных компаниях недалеко друг от друга. Когда начался конфликт, оба были пьяны.

Следствие считает, что виновник несколько раз ножом ударил своего оппонента.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 07.06.2022 15:54 0 372
Тэги: криминал
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