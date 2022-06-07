Житель Калужской области украл мопед и спрятал его в лесу

В Дзержинском районе молодого мужчину подозревают в краже. Во вторник, 7 июня, о возбуждении уголовного дела сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, он залез в чужой сарай, сорвав замок, и похитил мопед. Ущерб владелец оценил в 35 тысяч рублей.

Позже транспортное средство нашли в лесу.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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