Калужанка из ревности обвинила возлюбленного в краже 400 тысяч рублей

В Калужской области 53-летняя жительница Жуковского района обвиняется в ложном доносе. Во вторник, 7 июня, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, женщина в течение четырех последних лет общалась с мужчиной из другого города. Периодически он приезжал к ней домой и просил взаймы. Каких-то расписок калужанка с него не брала.

Но потом женщина узнала, что у этого человека есть другая возлюбленная. Тогда калужанка пошла в полицию и заявила о краже 400 тысяч рублей. Как показала проверка, такого преступления на самом деле не было.

Предполагаемой виновнице грозит до трех лет лишения свободы.

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