Калужского бизнесмена оштрафовали на 40 миллионов рублей за взятку

В Калуге учредитель одной из частных компаний заплатил штраф в 40 миллионов рублей за дачу взятки. Во вторник, 7 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление было совершено в октябре 2020 года.

Как выяснил суд, бизнесмен дал взятку сотруднику правоохранительных органов, чтобы тот не проводил расследование нарушений миграционного законодательства.

Многомиллионный штраф был выплачен после ареста имущества калужанина.

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