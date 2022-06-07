В Калужской области осужден мужчина, который до смерти избил человека возле кафе

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Кирова, который до смерти избил другого человека возле кафе на улице Розы Люксембург. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщили 7 июня в прокуратуре Калужской области.

Конфликт произошел в июне прошлого года. Погибший мужчина упал на асфальт, а виновник, который в тот момент был пьян, продолжал его избивать.

Свою вину кировчанин не признавал. На суде он говорил, что не хотел убивать.

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