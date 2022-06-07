В Калужской области мужчина задержан с партией наркотиков

В Калужской области еще один человек задержан по подозрению в торговле наркотиками. Во вторник, 7 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Под одеждой у мужчины нашли пакетик с синтетическим наркотиком.

В полиции считают, что запрещенное вещество предназначалось для продажи.

Сейчас подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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