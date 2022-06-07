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Житель Калуги дал в долг 8,5 миллиона рублей и потерял все деньги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.06.2022 11:57 0 648
Житель Калуги дал в долг 8,5 миллиона рублей и потерял все деньги

В Калуге местный житель лишился 8,5 миллиона рублей, которые дал в долг своему знакомому. Во вторник, 7 июня, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин дал в долг на развитие бизнеса. При этом он взял расписку, в которой были указаны сроки возврата денег и величина процентов. Но через несколько месяцев должник перестал платить, объяснив это проблемами с бизнесом. А потом и вовсе не выходил на связь.

Как позже выяснилось, предполагаемый виновник все же занялся предпринимательством, но вскоре признал себя банкротом, а полученные миллионы потратил на себя.

За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.06.2022 11:57 0 648
Тэги: криминал
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