В Калуге пять лет колонии грозит молодому мужчине, который помочился на Вечный огонь

В Калуге менее чем за три недели завершили расследование уголовного дела, которое завели на 22-летнего мужчину, который ночью 19 мая помочился на Вечный огонь на площади Победы и выложил снимки в интернет. Во вторник, 7 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По статье «Осквернении символа воинской славы России» молодому калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Ранее подозреваемый рассказывал, что был пьян и не помнит причины своего поступка.

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