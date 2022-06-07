В Калужской области завели второе уголовное дело на депутата, который насмерть сбил пешехода

Как мы уже рассказывали, в конце мая в Хвастовичах местный депутат ехал за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» в пьяном виде и насмерть сбил 23-летнего пешехода. По этому факту ведется расследование. А во вторник, 7 июня, стало известно о возбуждении в отношении этого человека еще одного уголовного дела.

- Он, находясь на месте ДТП, публично оскорбил сотрудника полиции и выражался нецензурной бранью, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

Санкции этой статьи предусматривают до года исправительных работ. По первому делу депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

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