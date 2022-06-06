В Калужской области навязчивая гостья ударила мужчину ножом

В Обнинске 43-летнюю женщину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью. В понедельник, 6 июня, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, виновница гостила у своей знакомой в общежитии и не хотела уходить. Та позвала на помощь соседа, началась ссора. И гостья ножом ударила мужчину.

Женщине грозит до четырех месяцев ареста. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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