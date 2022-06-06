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Житель Калуги три раза попался пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.06.2022 16:12 0 415
Житель Калуги три раза попался пьяным за рулем

В Калуге местного жителя ждет суд за систематическое управление автомобилем в пьяном виде. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В феврале и марте он трижды попадался нетрезвым за рулем. От прохождения освидетельствования калужанин отказывался.

Ранее этот человек уже был судим за такие же преступления. По новому делу мужчине грозит до трех лет колонии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.06.2022 16:12 0 415
Тэги: криминал авто прокуратура
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