Житель Калуги три раза попался пьяным за рулем

В Калуге местного жителя ждет суд за систематическое управление автомобилем в пьяном виде. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В феврале и марте он трижды попадался нетрезвым за рулем. От прохождения освидетельствования калужанин отказывался.

Ранее этот человек уже был судим за такие же преступления. По новому делу мужчине грозит до трех лет колонии.

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