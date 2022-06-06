В Калуге сотрудник глазной клиники снимал порно со своими детьми

В Калуге 38-летний сотрудник одной из глазных клиник задержан по подозрению в изготовлении детского порно. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили наши коллеги из «КП-Калуга».

По предварительным данным, мужчина снимал свою восьмилетнюю дочь голой, когда супруга уходила в магазин. Дома также находился пятилетний мальчик.

Сообщается, что правоохранительные органы вышли на калужанина через другого человека, которому он отправлял видео.

Уголовное дело возбуждено сразу по четырем статьям.

В калужском региональном управлении Следственного комитета не комментируют данный случай.

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