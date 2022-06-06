В Калуге рыбаку-браконьеру грозит два года колонии

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в браконьерстве. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, в местах нереста калужанин сетью выловил 12 рыб. Ущерб оценили в 9000 рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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