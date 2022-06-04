В Калужской области жена зарезала мужа

Жительница Кирова Калужской области подозревается в убийстве мужа. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины.

Ночью в субботу, 4 июня, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 26-летним мужем и нанесла ему кухонным ножом смертельное ранение в область грудной клетки.

Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение мотива убийства и обстоятельств его совершения. Расследование уголовного дела продолжается.

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