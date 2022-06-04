Мужчина в Калуге украл велосипед у ребенка за 50 тысяч

В дежурную часть УМВД России обратился местный житель с заявлением о хищении велосипеда, которым пользовался его ребенок. Ущерб, причиненный калужанину, составил 50 тысяч рублей.

Как рассказал мужчина, подросток оставил велосипед около учебного заведения, при этом ничем не закрепив его. Выйдя из помещения после окончания занятий, он обнаружил отсутствие своего средства передвижения.

Вскоре на улице во время обхода дворовой территории был замечен мужчина, схожий по описанию с разыскиваемым. При себе у него также находился похищенный у подростка велосипед.

Калужанин был доставлен в отдел полиции. Им оказался 61-летний ранее судимый местный житель. Велосипед был изъят у подозреваемого и возвращен владельцу.

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