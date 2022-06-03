В Калужской области три родственника осуждены за организацию незаконной миграции

В Козельском районе вынесен приговор за организацию незаконной миграции. В пятницу, 3 июня, об этом сообщили в прокуратуре калужской области.

Преступники действовали в городе Сосенский. Два брата и их дядя организовали незаконный въезд в Россию 28 мигрантов. Они работали под видом оказания юридических услуг.

Братья осуждены на четыре и три года со штрафами в 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Их дядя, который прятался от следствия в Армении, приговорен к двум с половиной годам и штрафу в 150 тысяч.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.