В Калужской области помещен в СИЗО мужчина, который до смерти избил своего 84-летнего отца

Как мы уже рассказывали, в Жиздре до смерти избили 84-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан его сын. В пятницу, 3 июня, прокуратура Калужской области сообщила о заключении предполагаемого виновника под стражу.

Мужчина находится в СИЗО.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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