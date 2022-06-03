В Калужской области помещен в СИЗО мужчина, который до смерти избил своего 84-летнего отца
Как мы уже рассказывали, в Жиздре до смерти избили 84-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан его сын. В пятницу, 3 июня, прокуратура Калужской области сообщила о заключении предполагаемого виновника под стражу.
Мужчина находится в СИЗО.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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