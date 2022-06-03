В Калужской области работника салона связи судят за продажу базы данных абонентов
В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении продавца-кассира одного из салонов связи. В пятницу, 3 июня, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, он незаконно продал незнакомцу базу данных абонентов.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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