В Калужской области работника салона связи судят за продажу базы данных абонентов

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении продавца-кассира одного из салонов связи. В пятницу, 3 июня, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, он незаконно продал незнакомцу базу данных абонентов.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.