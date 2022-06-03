Блокировка перевода спасла калужанке миллион рублей

В Козельском районе местная жительница стала жертвой мошенника. В пятницу, 2 июня, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщине позвонили от имени сотрудника банка и рассказали, что кто-то пытается взломать ее счет. Чтобы спасти деньги, калужанка перевела на якобы безопасный счет 290 тысяч рублей. Потом она оформила кредит и собиралась отдать преступникам еще 1,5 миллиона рублей, но после отправки 500 тысяч рублей банк заблокировал дальнейшие операции.

Только после этого женщина поняла, что имеет дело с мошенником.

Возбуждено уголовное дело. Виновника ищут.

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